На Півдні України ворог зосередив свої зусилля одразу на 5 напрямках

7 березня 2022 , 13:21
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Вже 12 добу українські захисники відстоюють наші землі. Генеральний штаб Збройних сил України дав останню інформацію щодо російського вторгнення станом на 7 березня 12:00.

На Таврійському напрямку росіяни утримують рубежі Херсонської області. Орієнтовно вони мають до 17 батальйонно-тактичних груп (БТГр).

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Основні зусилля ворог зосередив на напрямках:

  • Миколаїв – до 2 БТГр,
  • Вознесенськ – до 2 БТГр,
  • Білгород-Дністровський – кількість БТГр не вказана,
  • Запоріжжя – до 4 БТГр;
  • Маріуполь – до 3 БТГр.


Як виглядають маяки наведення / Фото В'ячеслав Чаус

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Автор: Анастасія Кушпіт