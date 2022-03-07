На Півдні України ворог зосередив свої зусилля одразу на 5 напрямках
7 березня 2022 , 13:21Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Вже 12 добу українські захисники відстоюють наші землі. Генеральний штаб Збройних сил України дав останню інформацію щодо російського вторгнення станом на 7 березня 12:00.
На Таврійському напрямку росіяни утримують рубежі Херсонської області. Орієнтовно вони мають до 17 батальйонно-тактичних груп (БТГр).
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Основні зусилля ворог зосередив на напрямках:
- Миколаїв – до 2 БТГр,
- Вознесенськ – до 2 БТГр,
- Білгород-Дністровський – кількість БТГр не вказана,
- Запоріжжя – до 4 БТГр;
- Маріуполь – до 3 БТГр.
Як виглядають маяки наведення / Фото В'ячеслав Чаус
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