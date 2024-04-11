На Півдні є влучання: окупанти атакували об’єкти енергетики

У четвер, 11 квітня, окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Основна ціль ворога – енергетична інфраструктура країни.

На Півдні сили ППО відпрацювали досить результативно. Про це в етері телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Дивіться також Обстріл Львівщини 11 квітня: що відомо про ракети "Кинджал", якими Росія б'є по Україні

Не обійшлося без влучань

Гуменюк розповіла, що на Півдні фіксують влучання внаслідок атаки російських військ. Вона також зазначила, що удар прийшовся на відкриту територію. Наслідки уточнюються.

Під атакою ворога під час дронових хвиль були все ж таки об'єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему, все те, що може живити Україну і підтримувати її працездатність,

– зауважила Гуменюк.

Вона також застерегла, щоб люди утрималися від публікації інформації про початок відновлювальних робіт, адже ворог підступний і вже неодноразово завдавав повторних ударів у місця попередніх влучань.

Масований ракетний обстріл 11 квітня: що відомо