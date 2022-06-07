На Півдні ЗСУ кілька разів били авіацією по скупченнях і складах ворога: втрати росіян за добу
Джерело:Оперативне командування "Південь"
На Півдні Збройні Сили України декілька разів авіацією атакували ворога. Російські окупанти втратили особовий склад та багато техніки.
Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь" станом на вечір 7 червня. Тобто на 103 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Окупанти гатять по Миколаєву з важкої артилерії калібру 203 міліметри, місто зазнає руйнувань
ЗСУ на Півдні атакували ворога з авіації
Командування розповіло, що ситуація на Півдні залишається напруженою. Зокрема ворог 6 червня з важкої артилерії калібру 203 міліметри обстріляв житлові квартали Миколаєва.
Тим часом ворог відчув на собі 2 гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також 2 авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині,
– повідомили в ОК "Південь".
Тобто наші ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили:
- 26 російських окупантів;
- 10 одиниць ворожої техніки, серед якої – танк та 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі і гаубиця.
Росія тримає напоготові техніку в Чорному морі
Оперативне командування "Південь" повідомило, що має інформацію про те, що росіяни тримають напоготові у Чорному морі:
- 2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет;
- 1 великий десантний корабель.
️Командування пояснило, що це не знижує ступень загрози ані ракетних ударів і з моря, і з суходолу, і з повітря. Ба більше, – зберігає вірогідність десантної операції.
Людей закликали бути врівноваженими та витривалими, а також реагувати на повітряну тривогу та не довіряти фейковими повідомленням, а ще вірити в ЗСУ та нашу перемогу.
Втрати ворога на Українській землі: основне
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже загинули 31 250 російських окупантів. Всі вони прийшли на нашу землю з війною – вбивали мирних людей, мародерили, ґвалтували і літніх жінок, і дітей і чоловіків.
- З 24 лютого окупанти в Україні втратили 1386 танків, 96 ППО, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 551 безпілотник оперативно-тактичного рівня та багато іншої техніки.
- Варто зазначити, що на війні гине багато російських офіцерів. Окрім того, наші бійці знищили генерала Романа Кутузова, який пішов за російським кораблем 5 червня під Попасною.
- 6 червня у Сєвєродонецькому районі, що на Луганщині поранили заступника командира спецполку Кадирова – підполковника Межеда Уцмигова. Кадирівець був тіктокером та розповідав свої побрехеньки для внутрішніх споживачів.
Дивіться також – Генштаб ЗСУ назвав втрати ворога за 6 червня: відео