На Півдні ЗСУ вночі знищили 14 росіян та їхню техніку

15:34

Оперативне командування "Пвідень" повідомило, що у напрямку Миколаївської та Херсонської областей окупанти активізовують бойові дії та намагаються закріпитися на позиціях. Українські захисники даютьгідну відсіч ворогу - за ніч з 15 на 16 квітня кількість росіян зменшилась на 14 осіб.