На Півдні ЗСУ збили російські вертоліт та штурмовик, іранських дронів теж різко поменшало
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
Впродовж минулої доби наші захисники Півдня знищили переважну більшість випущених окупантами "шахідів". Крім цього, Повітряні сили збили 2 гелікоптер та 1 штурмовик.
Наші воїни збили на Херсонщині вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25. Крім цього, на Півдні було збито більшість із запущених росіянами дронів-камікадзе.
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Успіхи ЗСУ на Півдні
27 жовтня, близько 08:00 години, підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збив російський ударний вертоліт Ка-52.
А близько 08:40 підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збив російський штурмовик Су-25.
Натомість Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що за останню добу, 26 жовтня, сили та засоби ППО знищили 18 із 20 БпЛА “Shahed-136”, які окупанти застосовували по об'єктах критичної інфраструктури України.
Актуальні втрати ворога
- Станом на 27 жовтня українські захисники та захисниці ліквідували щонайменше 69 220 російських загарбників. За минулу добу підтверджено знищення 320 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення наші воїни відправили на брухт щонайменше 271 ворожий літак. Також було збито 279 гелікоптерів.
- Крім цього, окупанти втратили 1 398 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 351 крилату ракету.
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