На Півдні ЗСУ збили російські вертоліт та штурмовик, іранських дронів теж різко поменшало

Впродовж минулої доби наші захисники Півдня знищили переважну більшість випущених окупантами "шахідів". Крім цього, Повітряні сили збили 2 гелікоптер та 1 штурмовик.

Наші воїни збили на Херсонщині вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25. Крім цього, на Півдні було збито більшість із запущених росіянами дронів-камікадзе.

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Успіхи ЗСУ на Півдні

27 жовтня, близько 08:00 години, підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збив російський ударний вертоліт Ка-52.

А близько 08:40 підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збив російський штурмовик Су-25.

Натомість Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що за останню добу, 26 жовтня, сили та засоби ППО знищили 18 із 20 БпЛА “Shahed-136”, які окупанти застосовували по об'єктах критичної інфраструктури України.

Актуальні втрати ворога

Станом на 27 жовтня українські захисники та захисниці ліквідували щонайменше 69 220 російських загарбників. За минулу добу підтверджено знищення 320 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення наші воїни відправили на брухт щонайменше 271 ворожий літак. Також було збито 279 гелікоптерів.

Крім цього, окупанти втратили 1 398 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 351 крилату ракету.

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