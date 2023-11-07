ЗСУ знищили ворожий "Сонцепьок" і дві гаубиці "Мста-С": яка ситуація на південному фронті

На Таврійському напрямку ЗСУ завдали ворогові значних втрат у техніці та живій силі. Запекла боротьба на цьому напрямку триває.

Про успіхи ЗСУ на цьому напрямку та втрати ворога розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, окупанти здійснили 58 бойових зіткнень.

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Втрати ворога на Таврійському напрямку

ЗСУ протягом минулої доби знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та дві одиниці самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С".

"Сонцепьок" є модифікацією ТОС-1 Буратіно. Це важка вогнеметна система залпового вогню на базі танка Т-72.

За словами командувача Тарнавського, ворог завдав 3 авіаудари, провів 58 бойових зіткнень та здійснив 944 артобстріли.

Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Красногорівка, Мар’їнка та Старомайорське Донецької області та Червоне, Роботине та північно-західніше Вербового Запорізької області,

– зазначив він.

Тарнавський додав, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1322 вогневих завданя.

Окрім цього, загальні втрати у живій силі за минулу добу в армії Росії склали 583 особи. Знищено 31 одиницю військової техніки. Зокрема, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 11 БпЛА, 6 автомобілів та 1 одиницю спецтехніки.

Командувач повідомив, що продовжується ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

До речі Спецпризначенці з СБУ раніше вже знищували "Термінатор" і "Сонцепьок"

Ситуація на фронті