Уже 35 штатів Америки визнали Голодомор 1932 – 33 років геноцидом українського народу

Усе більше штатів Америки визнають Голодомор 1932 – 1933 років – геноцидом українського народу. Напередодні це підтримали у Північній Кароліні.

Про відповідне рішення штату розповіла на своїй сторінці у соцмережі X пані посол України у США Оксана Маркарова. Вона також висловила вдячність штатові та губернатору.

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Голодомор визнали геноцидом 35 штатів

Ми вдячні штату Північна Кароліна та губернатору Рою Куперу за повторне визнання Голодомору геноцидом у 90-ті роковини Голодомору в Україні,

– йдеться в повідомленні.

Які ще штати визнали Голодомор геноцидом українців. Ще 22 травня 2017 року відповідну резолюцію ухвалив Сенат штату Вашингтон. Згодом долучилися Вісконсин, Іллінойс, Канзас, Массачусетс, Міссурі, Мічиган, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Орегон і Пенсильванія. А також Огайо, Юта, Міннесота, Вірджинія, Північна Кароліна, Коннектикут, Алабама, Род-Айленд, Техас, Вашингтон, Мериленд, Аризона, Айова та інші.



Північна Кароліна визнала Голодомор геноцидом українського народу / Фото зі сторінки Маркарової

Голодомор 1932 – 1933 років – одна з найтрагічніших сторінок в історії нашої держави. Штучно створений масовий голод став причиною мільйонів жертв. За даними істориків, Голодомор міг забрати життя близько 7 мільйонів людей.

Зауважимо, що у Верховній Раді України звернулися до демократичних держав світу. Їх попрохали визнати геноцидом українського народу Голодомор 1932 – 1933 років. Відповідний процес активізувався після початку повномасштабного вторгнення. Це рішення ухвалила низка держав Європи, а також 35 штатів США.

У школах Канади вивчатимуть Голодомор

Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною групою "Рейтинг", 92% українців вважають Голодомор геноцидом українського народу.

Тим часом у провінції Онтаріо у школах вивчатимуть трагедію Голодомору 1932 – 1933 років. Знайомитися з трагічними сторінками української історії 10-класники почнуть з 2025 року. Про це розповів міністр освіти Онтаріо Стівен Лечче.

За його словами, місцеві учні вивчатимуть не лише Голодомор, а й жорстокі наслідки екстремістських політичних ідеологій. Мовиться про комунізм і марксизм.

Голод проти українського народу був актом геноциду, і обов'язок канадців – пам'ятати про це,

– наголосив міністр освіти Лечче.

Він додав, що для продовження Національного туру щодо підвищення поінформованості про Голодомор виділять 300 тисяч доларів. Ці кошти отримає Канадсько-український фонд.