КНДР відправила Росії 5 мільйонів артснарядів на лінію фронту: у НАТО б'ють на сполох

У Північній Кореї заявили, що відправили до Росії тисячі контейнерів і мільйони снарядів, які путінська армія може використати на війні в Україні. На це відреагували у НАТО, а Велика сімка уже протистоїть цьому.

Члени Північноатлантичного Альянсу стурбовані тим, що Росія і Північна Корея все більше співпрацюють одне з одним. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Світ протидіє країнам, які допомагають Росії

НАТО відомо про те, що КНДР передала Росії зброю.

Ми стурбовані тим фактом, що Росія і Північна Корея все більше і більше зближуються,

— сказав Столтенберг.

Байден під час підписання безпекової угоди між Україною та США у четвер, 13 червня, заявив, що світ буде реагувати на це. Він розповів, що на засіданні G7 було домовлено протидіяти країнам, які допомагають Росії. Серед цього списку, до речі, також опинився Китай.

Зокрема, йдеться про двосторонню безпекову угоду, надання Україні 50 мільярдів з фондів Росії та угоду про використання санкцій проти третіх країн, які допомагають Кремлю. Це, за словами Байдена, має збільшити тиск на економіку Росії.

"Нас неможливо перечекати, нас неможливо розділити, і ми залишаємося з Україною до її перемоги", – заявив Байден.

Вантажні кораблі регулярно курсують між КНДР та Росією

За словами генсека, НАТО зафіксувало передачу мільйона снарядів з боку Північної Кореї до Росії, а також інші види військової підтримки для Москви.

“Ми бачили, як тисячі контейнерів завантажували у залізничні вагони в Північній Кореї, а потім транспортували прямо в Росію на лінію фронту в Україні”, — додав генсек.

Про таку співпрацю також заявляли у Південній Кореї. При чому, у південнокорейському Міноборони кажуть про щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, в яких може бути 4,8 мільйона артснарядів. Там також додали, що бачили, як КНДР передавала Росії балістичні ракети.

"Хоча Росія та Північна Корея заперечують поставки зброї, комерційні супутникові зображення та дані розвідки, надані урядом США, показують, що російські вантажні кораблі регулярно курсують між колись сонним північнокорейським портом Наджин поблизу кордону з Росією. Більшість з них прямували до Дунаю, колишньої радянської бази підводних човнів, яка розташована приблизно за 180 кілометрів", – пише Bloomberg.

У відповідь Росія ділиться з Північною Корею технологіями, підтримує ракетні та ядерні програми Північної Кореї.

В обмін на боєприпаси Росія надіслала до Північної Кореї технології, щоб допомогти в її планах розгорнути низку розвідувальних супутників, а також звичайну зброю, таку як танки та літаки,

– каже південнокорейський міністр оборони.

Путін приїде до КНДР

Активна співпраця між двома диктаторами розпочалася у вересні 2023 року. Тоді Кім приїжджав у Москву. Після цього російська армія почала атакувати Україну північнокорейською зброєю, доки США затримували поставку допомоги нам.

Тепер ж Путін невдовзі має намір сам відвідати Північну Корею. Це станеться вперше з липня 2000 року. Супутникові знімки вказують на те, що Кім готується до військового параду.

"Російський президент Володимир Путін, ймовірно, шукатиме ще більше, коли незабаром відвідає Пхеньян", – пише Bloomberg із посиланням на заяву міністр оборони Південної Кореї Шіна.

Ця поїздка також має викликати занепокоєння США та їхніх партнерів.