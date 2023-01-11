У Держдепі США переконані, що Північна Корея постачала Росії зброю

Росіяни стикаються з серйозними проблемами, пов'язаними з озброєнням. Тож вони звертаються по допомогу не лише до Ірану, а й КНДР. Остання, як з'ясувалося, теж передавала зброю.

На цьому наголосили у Держдепі США. За наявними даними, Росія отримувала зброю від Північної Кореї через треті держави. На такий крок Кремль був змушений піти через санкції, накладені Заходом.

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Росія отримує зброю від КНДР

Речник Держдепу Нед Прайс зазначив, що наприкінці 2022 року США опублікували відомості про те, що КНДР надає Росії допомогу у сфері безпеки. Передовсім мовиться про передачу озброєння ПВК "Вагнера".

Річ у тім, що через санкції, заходи експортного контролю, які ввели США і десятки країн світу проти Москви, Москва була змушена шукати нетрадиційних партнерів у сфері безпеки – таких країн, як Іран, як КНДР,

– підкреслив Прайс.

Водночас він зауважив, що Україна змогла "продемонструвати свою ефективність на полі бою". Наші військові ефективно використовують озброєння й іншу допомогу, отриману від США та партнерів зі всього світу.

США внесла "суттєві" зміни у допомогу Україні

Слід розуміти, що упродовж 10 місяців весь світ змінював своє ставлення до України. Яскраво це демонструє передача нашій державі зброї. Тож зауважимо, що у США останнім часом внесли "суттєві" зміни у допомогу ЗСУ,

Побачити ці самі "суттєві" зміни можна в останньому пакеті військової допомоги. Він передбачає не оборонне, а саме наступальне озброєння. А це означає, що США все більше вірять у потенціал українського війська та нашу перемогу.

Якщо ви забули, то за ці понад 10 місяців нашій країні вдалося пройти через низку метаморфоз. Від держави, якій не хотіли давати HIMARS до тієї, яка цими РСЗВ "кошмарить" окупантів. Від відмови передавати Patriot до початку навчання військових на установках. І таких прикладів можна наводити безліч.

Повернімося до наступального озброєння. Так, у новому пакеті передбачена передача Bradley. За словами речника Пентагону Патріка Райдера – це не просто броньовані транспортні засоби. Це машини, які можна оснастити протитанковими керованими ракетами TOW. Це дозволить забезпечити "рівень вогневої потужності та броні, який принесе переваги на полі бою, оскільки Україна продовжує боронити себе".