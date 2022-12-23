Північна Корея могла передати зброю Пригожину: чому вагнерівців досі не визнали терористами

У США стверджують, що ПВК "Вагнера" закупила північнокорейську зброю для війни в Україні. Андрій Піонтковський вважає, що у питанні передачі зброї не обійшлося без Китаю.

Таку думку російський публіцист та опозиційний політик зі США висловив 24 каналу. За даними США, найманці Євгенія Пригожина вже отримали партію зброї з Північної Кореї.

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Роль Китаю у передачі північнокорейської зброї вагнерівцям

Піонтковський нагадав, що 21 грудня Дмітрій Мєдвєдєв побував з візитом у Китаї, де зустрівся з Сі Цзіньпіном. Публіцист припустив, що однією з тем переговорів була саме передача Росії зброї від Північної Кореї.

Мєдвєдєв передав лідеру Китаю надтаємного листа від Путіна. Одним із пунктів було прохання перекинути якусь зброю. Сподіваюся, це не мільйон корейських добровольців. Хоча у своєму безумстві Путін може дійти і до цього,

– сказав політик.

За словами Піонтковського, річ у тому, що Китай частково контролює ситуацію у Північній Кореї.

"Китай – це той зв'язок, який дозволяє підтримувати комфортне життя Кім Чен Ина та його родини. Тому без згоди Китаю північнокорейський диктатор на це (передачу зброї вагнерівцям – 24 канал) не пішов би", – зазначив опозиціонер.

Він додав, що потрібно якомога швидше розв'язувати питання з Росією на полі бою.

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Чому США не визнали вагнерівців терористами

На початку грудня до Конгресу США внесли законопроєкт про визнання ПВК "Вагнера" "іноземною терористичною організацією". Однак рішення поки що не ухвалили. Піонтковський вважає, що американські посадовці не відокремлюють це питання від загальної теми визнання Росії країною-спонсоркою тероризму.

Зараз у США вже хочуть визнати Росію не спонсоркою тероризму, а агресоркою. Це пов'язано з юридичними моментами. Адже американський закон про тероризм дуже жорсткий,

– зазначив опозиціонер.

Він пояснив, що якби США ухвалили рішення стосовно Росії у старому формулюванні, потрібно було б накладати санкції на всі держави, які мають хоч якісь економічні зв'язки з Москвою.

"А це не тільки Індія та Китай, а практично всі європейські країни, включно з Францією. Тому США поки не зважилися на такий крок", – додав Піонтковський.

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