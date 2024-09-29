"Допомагати Зеленському небезпечно": у Кім Чен Ина "налякали" США Росією

У КНДР заявили, що Захід наближає ядерну війну, допомагаючи Україні. Пхеньян закликав США не нехтувати попередженнями від Росії.

Під час візиту президента Зеленського до США Вашингтон оголосив про передачу Україні нової військової допомоги на суму 7,9 мільярда доларів. У пакет підтримки увійшли, зокрема, нові авіабомби Joint Standoff Weapon дальністю до 130 кілометрів.

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У КНДР "погрожують" США ядерною війною

Вочевидь, ці "8 мільярдів допомоги" неабияк зіпсували настрій Москви, а Пхеньян вирішив використати цю подію, аби "підіграти Путіну".

Так, 29 вересня Кім Йо Чен, впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявила, що Вашингтон, буцімто, посилює конфлікт в Україні та веде всю Європу на межу ядерної війни. Родичка диктатора наголосила, що США і Захід не повинні недооцінювати серйозне попередження Росії.

Чи справді Сполучені Штати та Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають з вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?,

– зазначила посадовиця.

Крім того, Кім сказала, що допомагати Зеленському "продовжувати військову авантюру є небезпечною та безвідповідальною азартною ігрою", а оголошення нових 8 мільярдів доларів військової допомоги було "неймовірною помилкою та дурним вчинком".

Нагадаємо, що 25 вересня російський диктатор анонсував внесення змін в ядерну доктрину. Відповідно до нововведень, Кремль залишає за собою право вдатися до атомного удару у разі нападу на Росію неядерної держави за підтримки ядерної.