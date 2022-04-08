Північна Корея приховано відновлює ядерний полігон

Північна Корея вирішила відновити ядерний полігон Пунгері, який начебто знищили у 2018 році. Це єдиний відомий північнокорейський ядерний випробувальний полігон.

Супутникові знімки свідчать про активність на полігоні

Інформагентство Yonhap News з покликанням на звіт Open Nuclear Network інформує, що КНДР вже почала роботу над відновленням ядерного полігону Пунгері.

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Про відновлення робіт свідчать супутникові знімки. Повідомляється про активність у тунелі №3.

Комерційні супутникові знімки, зроблені в період з 24 березня по 6 квітня, вказують на активність у тунелі №3 на об'єкті, наприклад, встановлення нових укріплень та нещодавно розритий вхід,

– йдеться у повідомленні.

Полігон Пунгері складається з чотирьох тунелів. У 2018 році його знищили у присутності невеликої кількості іноземних журналістів.

Ймовірно, полігон вперше з 2017 року використають для нових ядерних випробувань.

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