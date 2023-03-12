Союзник Росії випробував "аналог ATACMS": комплекс стріляє на щонайменше 110 кілометрів

Північна Корея, один із союзник Кремля, який постачає зброю Росії, представила свій "аналог ATACMS". КНДР, ймовірно, провела ракетне випробування ОТРК KN-24.

Чергове ракетне випробування КНДР відбулося 10 березня за присутності Кім Чен Ина. Під час випробувань були задіяні шість машин із чотирма пусковими контейнерами на кожній.

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Раніше KN-24 показав дальність стрільби до 410 кілометрів

Повідомляється, що було запущено щонайменше шість балістичних оперативно-тактичних ракет, фактична дальність стрільби склала 110 кілометрів, ціль – "аеродроми противника".

Журналісти припускають, що дистанція для пуску ракет могла бути обмежена навмисно, аби не дратувати Китай, в напрямку якого по суті й летіли ці ракети.



Випробувальний пуск північнокорейських ракет KN-24 / Фото Rodong Sinmun

Автори NK News вказують, що це був комплекс типу KN-25. Під час параду 1 січня 2023 року армія КНДР показала одразу 30 пускових установок такого ОТРК.

Але український військовий портал Defence Express пише, що це припущення нелогічне. Причина – відмінності у зовнішньому вигляді: NK-25 має шість пускових направляючих та гусеничне шасі, а на фото від 10 березня комплекс має колісне шасі та чотири направляючі на кожній з машин.

Ймовірно, Північна Корея провела стрільби із ракетного комплексу KN-24, перша парадна демонстрація якого відбулась ще у 2019 році. ОТРК KN-24 розроблявся на базі KN-02, північнокорейського "клона" комплексу "Точка-У".



Пуск північнокорейських ракет KN-24 / Фото Rodong Sinmun

Під час декількох випробувальних стрільб у 2020 році північнокорейський KN-24 показав дальність стрільби до 410 кілометрів. Через що деякі ресурси характеризують цю систему як по суті "аналог ATACMS", тільки із "місцевою специфікою".

Інші дані по цьому ОТРК поки що відсутні, зокрема – ймовірні темпи виробництва ракет, і чи можуть вони бути достеменно носіями тактичної ядерної зброї.

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