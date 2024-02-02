Вчетверте за тиждень: КНДР знову запустила крилаті ракети

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет біля свого західного узбережжя. Це вже четвертий пуск ракет за останній тиждень.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що військові аналізують запуски.

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Південнокорейські військові "посилили спостереження в тісній координації зі Сполученими Штатами", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що КНДР здійснила запуск вранці, у п'ятницю 2 лютого. Інших подробиць поки не було.

Що відомо про пуски ракет

Останні пуски, вже четверті від початку року. У Південній Кореї вважають, що Пхеньян випробовує ракети для посилення своїх можливостей. Останній запуск стався після інспекції Кім Чен Ина у портовому місті Нампхо.

Лідер країни наголосив на важливості посилення військово-морських сил у "підготовці до війни".

За останні місяці КНДР випробувала низку озброєнь, серед яких системи балістичних ракет та підводні безпілотники.

. Випробування крилатих ракет Північної Кореї зазвичай викликають менший інтерес, ніж балістичних, оскільки вони прямо не заборонені жодною резолюцією Ради безпеки ООН. Та аналітики кажуть, що крилаті ракети середнього радіусу дії становлять не меншу загрозу, ніж балістичні ракети.