Північна Македонія визначила "червоні лінії" в перемовинах з Болгарією для вступу в ЄС

31 липня 2021 , 15:35
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Джерело:

Balkan Insight

Парламент Північної Македонії схвалив резолюцію про "червоні лінії" для уряду країни у перемовинах з Болгарією. Все тому, що країна блокує інтеграцію Скоп'є у Євросоюз різними вимогами.

Резолюцію підтримали 95 парламентарів. Проти був лише один чиновник, а ще один утримався від голосування.

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Деталі резолюції

Парламент вимагає, щоб уряд Північної Македонії вів перемовини з Болгарією для розблокування євроінтеграції. Це має відбуватися на принципах рівноправності та з обов'язковим дотриманням міжнародного права.

Резолюція вимагає поважати "автохтонність македонського народу та його історичну, мовну та релігійну спадщину", "існування македонської мови з її діалектами" та македонську ідентичність.

Зверніть увагу! Аби висловити солідарність, документ підтримали також етнічні албанські партії. Вони сподіваються, що після цього жесту інші політсили погодяться вказати албанців у конституції як народ-співзасновник країни.

Вступ Північної Македонії в ЄС: головне

  • Спершу шлях Північної Македонії до ЄС багато років блокувала сусідка Греція. Приводом для розбіжностей була колишня назва держави – Македонія. Мовляв, Скоп'є краде назву історичної області Греції. Тому країні довелося змінити назву на Республіка Північна Македонія.
  • Тепер проти євроінтеграції виступає Болгарія. Софія вважає мову свого сусіда діалектом болгарської мови, хоча і визнає, що вона була змінена під сербським впливом в Югославії після 1947 року.
  • Через це блокуються перемовини і для Албанії. Адже ЄС наполягає, що питання цих двох країн потрібно розглядати разом.
Автор: Софія Мінджоса