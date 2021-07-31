Північна Македонія визначила "червоні лінії" в перемовинах з Болгарією для вступу в ЄС

Парламент Північної Македонії схвалив резолюцію про "червоні лінії" для уряду країни у перемовинах з Болгарією. Все тому, що країна блокує інтеграцію Скоп'є у Євросоюз різними вимогами.

Резолюцію підтримали 95 парламентарів. Проти був лише один чиновник, а ще один утримався від голосування.

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Деталі резолюції

Парламент вимагає, щоб уряд Північної Македонії вів перемовини з Болгарією для розблокування євроінтеграції. Це має відбуватися на принципах рівноправності та з обов'язковим дотриманням міжнародного права.

Резолюція вимагає поважати "автохтонність македонського народу та його історичну, мовну та релігійну спадщину", "існування македонської мови з її діалектами" та македонську ідентичність.

Вступ Північної Македонії в ЄС: головне

Спершу шлях Північної Македонії до ЄС багато років блокувала сусідка Греція. Приводом для розбіжностей була колишня назва держави – Македонія. Мовляв, Скоп'є краде назву історичної області Греції. Тому країні довелося змінити назву на Республіка Північна Македонія.

Тепер проти євроінтеграції виступає Болгарія. Софія вважає мову свого сусіда діалектом болгарської мови, хоча і визнає, що вона була змінена під сербським впливом в Югославії після 1947 року.

Через це блокуються перемовини і для Албанії. Адже ЄС наполягає, що питання цих двох країн потрібно розглядати разом.

Аби висловити солідарність, документ підтримали також етнічні албанські партії. Вони сподіваються, що після цього жесту інші політсили погодяться вказати албанців у конституції як народ-співзасновник країни.