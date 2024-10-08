В Україні помітили північне сяйво: у яких областях спостерігали рідкісне явище, видовищні фото

В Україні північне сяйво досить рідкісне явище, тим не менше, час від часу жителі різних областей мають можливість спостерігати це рідкісне видовищне явище. Так, у ніч проти 8 жовтня північне сяйво зафіксували у небі Одеси та Івано-Франківська.

У мережі користувачі поділились неймовірними кадрами неба. 24 Канал зібрав ці кадри та пояснює, чому виникає явище північного сяйва.

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Північне сяйво можна було спостерігати 7 жовтня. При цьому в різний час його вдалося сфотографувати в різних кольорах. Так, в Івано-Франківську сяйво було червоним, а потім стало різнобарвним.

Північне сяйво в Івано-Франківську

Один із жителів Івано-Франківська, який зафіксував явище на камеру, поділився лайфхаком, як зробити такі фото.

"Ходять пльотки в інтернеті, шо якшо поставити камеру фотоапарата на довгу витримку і напрямком на північ то видно "північне сяйво"…. Може фейк, але шось вийшло…", – жартома написав Володимир Могила.

Північне сяйво у небі над Івано-Франківською областю / Фото Володимира Могили



Явище було досить яскравим та різнобарвним / Фото Володимира Могили



Зафіксували дивовижне явище у небі Прикарпаття ввечері 7 жовтня / Фото Володимира Могили

Північне сяйво в Одесі

В Одесі неймовірні фото вдалось зробити місцевим жителям на пляжі. Сяйво відбивалося у воді і кольори були досить насичені – від світло рожевого до фіолетового відтінків.



Північне сяйво в небі Одещини / Фото з тг-каналів



Північне сяйво відбивалось у морі / Фото з тг-каналів

Чому виникає північне сяйво

Раніше північне сяйво можна було впіймати на просторах України раз на декілька років, адже воно не характерне для нашої широти. Втім, останніми роками сонячні спалахи стали більш потужними та частішими. Наразі тенденція така, що спостерігати це рідкісне явище українці можуть декілька разів на рік.

Довідково. Північне сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Воно відбувається у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, спрямованих на магнітне поле планети до полюсів.

Причина появи північних сяйв та сама, як і в магнітних бур – збудження геомагнітної оболонки Землі корональними викидами.