Глава Харківської ОВА розповів, що Росія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області та сам Харків. За словами посадовця, ворог намагається просуватись на Липецькому напрямку.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив в ефірі телемарафону, що росіяни продовжують атаки на Вовчанському напрямку. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 10:00 14 травня українські військові відбивали атаку противника на напрямку Шебекіно – Вовчанськ, пише 24 Канал.

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Яка ситуація у Вовчанську

Наразі на північних околицях нашого міста (Вовчанська – 24 Канал) відповідно точаться стрілецькі бої. Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всіх абсолютно напрямках, де ворог намагається просунутися. Активно ворога знищують і наразі намагаються зачистити в тому числі та саме місто Вовчанськ,

– заявив Олег Синєгубов.

За його словами, з Півночі Липецького та Вовчанського напрямку Чугуївського району евакуювали понад 7 тисяч людей. Станом на 11:19 14 травня евакуація продовжувалась.

До речі, аналітики DeepState повідомили вночі проти 14 травня, що ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового.

Окрім того, окупував Лук'янці. У Генштабі ЗСУ цю інформацію підтвердили. Там пояснили, що наші військові, щоб зберегти життя українських військовослужбовців, змінили позиції.

Українські військові пояснювали вранці, що далі прочісували міську забудову Вовчанська. В Генштабі запевнили, що ситуація контрольована.

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