"Північний форпост країни": на Сумщині розповіли про знищену техніку ворога

Завдяки ударам Байрактарів на Сумщині знешкодили цілі колони ворожої техніки.

Про це розповів голова Сумської обласної державної адміністрації та керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Що знешкодили завдяки ударам Байрактарів

В ніч з 28.02 по 01.03 зупинили і знешкодили колони техніки, у складі яких були:

60 танків, 4 Буки, до 10 САУ – локація: Лебединщина, поблизу села Боровеньки

САУ до 20 одиниць, БМП 20, Гради 15 – локація: Лебединщина, поблизу села Московський Бобрик

Охтирський район:

Близько 100 одиниць вздовж дороги, біля населеного пункту Шевченкове

Близько 100 одиниць між селами Довжик та Чупахівка (танки та БТР)

Ранок 1 березня:

В Охтирському районі зупинили колону, у якій було: 4 Ескандера, загалом близько 80 одиниць техніки.

Вечір 1 березня:

Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району.

"Кожен, хто точно передає і координує переміщення техніки на місцевості — наш герой! Дякую кожному причетному! Сумщина – північний форпост України! Оборона Сумщини – це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні", – йдеться у звернені.



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