Не можуть стримати сльози: у Північній Кореї побиваються через схудення Кім Чен Ина

У Півній Кореї публічно визнали, що Кім Чен Ин суттєво втратив вагу. Про його схуднення вперше випустили сюжет на державному телебаченні.

Відомо, що населення висловлює стурбованість щодо здоров'я їхнього лідера. Зокрема інтерв'ю на цю тему з мешканцем КНДР показали на одному з телеканалів Південної Кореї.

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Він зауважив, що люди були вбиті горем, коли побачили, як Кім Чен Ин схуд. "Всі кажуть, що вони не можуть стримати сльози через це", – розповів чоловік.

Сюжет про очільника Північної Кореї показали на пропагандистському телеканалі. У відео також додали опитування людей, які й прокоментували зміну ваги політика.

Втім у КНДР не надали жодних деталей і пояснень причини схуднення Кім Чен Ина. Аналітики в коментарі "Голосу Америки" відзначили, те, що Пхеньян визнав сам факт цього – це дуже важливо. Адже влада вже не могла приховувати те, що стало очевидним для всього світу.

Чутки про схуднення і хворобу Кім Чен Ина: що відомо