Не можуть стримати сльози: у Північній Кореї побиваються через схудення Кім Чен Ина
Джерело:Yonhap
У Півній Кореї публічно визнали, що Кім Чен Ин суттєво втратив вагу. Про його схуднення вперше випустили сюжет на державному телебаченні.
Відомо, що населення висловлює стурбованість щодо здоров'я їхнього лідера. Зокрема інтерв'ю на цю тему з мешканцем КНДР показали на одному з телеканалів Південної Кореї.
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Він зауважив, що люди були вбиті горем, коли побачили, як Кім Чен Ин схуд. "Всі кажуть, що вони не можуть стримати сльози через це", – розповів чоловік.
Сюжет про очільника Північної Кореї показали на пропагандистському телеканалі. У відео також додали опитування людей, які й прокоментували зміну ваги політика.
Втім у КНДР не надали жодних деталей і пояснень причини схуднення Кім Чен Ина. Аналітики в коментарі "Голосу Америки" відзначили, те, що Пхеньян визнав сам факт цього – це дуже важливо. Адже влада вже не могла приховувати те, що стало очевидним для всього світу.
Чутки про схуднення і хворобу Кім Чен Ина: що відомо
- Кім Чен Ин у червні 2021 року вперше з'явився на публіці після майже місячної відсутності. Фотографії з засідання політбюро Трудової партії Кореї оприлюднили місцеві журналісти. ЗМІ одразу зауважили, що лідер Республіки дуже схуд.
- Чутки про погіршення його здоров'я тривають вже кілька років. До прикладу, у 2014 році він не з'являвся на публіці близько 6 тижнів. Потім його помітили з палицею в руках.
- У Південній Кореї висловили припущення, що лідер КНДР у 2020 році не з'являвся на публіці через пандемію COVID-19.
- До того ж у квітні 2020 року низка світових ЗМІ з посиланням на різні джерела писали про смерть Кім Чен Ина. Мовляв, причиною стали наслідки невдалої операції на серці.