Канадська турбіна для "Північного потоку-1" застрягла по дорозі, – ЗМІ

Відсутня турбіна, яка, за словами кремля, призвела до того, що газопровід "Північний потік-1" перекачував менше газу до Європи, застрягла у Німеччині.

Джерела видання повідомляють, що це трапилось через те, що росія досі не дала добро на транспортування газу у попередніх об'ємах.

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Турбіна застрягла по дорозі

За словами одного з джерел, турбіна, яка зазвичай працює на російській компресорній станції "Портова", проходила технічне обслуговування в Канаді, але 17 липня її доставила у Німеччину логістична компанія Challenge Group.

Повернення до Німеччини відбулося після кількох тижнів консультацій між Берліном та урядом Канади щодо того, чи не порушить такий крок західні санкції, введені проти росії через її вторгнення в Україну. Наразі невідомо, коли цю турбіну зможуть повернути.

Що трапилось

Минулого місяця Москва скоротила потужність "Північного потоку-1" на 60%, пославшись на затримку повернення турбіни, яку обслуговує німецька компанія з виробництва енергетичного обладнання Siemens Energy.

Згодом Росія провела десятиденну планову зупинку турбопроводу для технічного обслуговування. Але після цього знову запустила "Північний потік-1" не на повну потужність.

Німеччина відкидає аргумент Росії про те, що причиною скорочення постачань "Північним потоком-1" є відсутність турбіни і звинувачує Москву у використанні газових потоків як політичну зброю.

Росія заявила, що повернення турбіни вплинуло на безпечну експлуатацію трубопроводу, додавши, що документація від Siemens Energy, необхідна для її повторної установки, все ще відсутня.

Нагадаємо, що Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, зробивши виняток із санкцій. Україна таке рішення не привітала й розкритикувала, а Конгрес українців Канади навіть звернувся до суду. Зараз ця турбіна застрягла у Німеччині.

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