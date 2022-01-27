Так чи інакше "Північний потік 2" не запрацює, – Нуланд про відповідь на ймовірну агресію Росії

У США підтвердили свої наміри запровадити санкції у випадку агресії Росії проти України. Зокрема мовилось про зупинку "Північного потоку-2".

Відповідну заяву під час брифінгу зробила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Це трапилось 27 січня.

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Штати можуть зупинити "ПП-2"

Вікторія Нуланд заявила, що США єдині з союзниками в тому, що, якщо Росія піде на ескалацію з Україною, то відповідь буде "швидкою та жорсткою".

Якщо Росія вторгнеться в Україну, то так чи інакше "Північний потік 2" не запрацює,

– заявила Нуланд.

Політикиня також запевнила, що її позиція ґрунтується на консультаціях Вашингтона з Берліном.

Проте додала, що Штати й надалі готові проводити переговори з Росією щодо безпеки будь-якої миті, коли в Москві теж будуть до цього готові.

Окрім того, Вікторія Нуланд пригадала:

Росія отримала відповіді США на "гарантії безпеки" та заявила, що їй потрібен деякий час на їх вивчення;

"тому м'яч на її боці поля;

ми готові до переговорів, на двосторонньому рівні, за участю НАТО, ОБСЄ, як тільки Росія теж буде готова".

Політикиня зазначила, що наразі "настав час дипломатії та тверезого розуму". Штати також закликали Китай переконати Росію в необхідності врегулювання ситуації навколо України дипломатичним шляхом.

Останні заяви щодо ймовірного незапуску "ПП-2"

27 січня Німеччина заявила, що готова додати "ПП-2" до списку санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну. Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що "наріжні камені європейського світопорядку не обговорюються".

22 січня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Політик нагадав їй про загрози, які може створити "ПП-2".

21 січня Німеччина заявила, що у випадку недотримання нормативних умов Росією, компенсацію Німеччина платити не буде.

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