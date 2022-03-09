"Північний потік-2" – мертвий, – Вікторія Нуланд зробила гучну заяву про російський проєкт

Пані дипломат та заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд зробила заяву про майбутнє амбітного російського проєкту.

Йдеться про газопровід "Північний потік-2". Пані дипломат з США зробила заяву про російський проєкт у рамках виступу перед американськими законодавцями.

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Нуланд про російський газопровід

Вікторія Нуланд вважає, що "Північний потік-2" – це мертвий проєкт. Вона також додала, що його навряд чи вдасться коли-небудь реанімувати.

Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована у Швейцарії, серйозно розглядає варіант банкрутства. Головна причина – санкції, які запровадили США через вторгнення Росії в Україну.

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