"Північний потік-2" розколює коаліцію в Німеччині, – ЗМІ

"Північний потік-2" може розколоти німецький уряд. Мовляв, майбутнє бачення російського газопроводу у коаліції кардинально відрізняється.

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок нагадала про можливе вторгнення Росії. Нібито якщо країна-агресорка знову атакує Україну, то "Північний потік-2" не запустять.

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Соціал-демократи обережні у питанні газогону

Водночас німецькі соціал-демократи не підтримують санкцій щодо російського газопроводу. Вони виступають за союз із Росією.

Міністерка оборони Німеччини та представниця СДПН Крістін Ламбрехт нещодавно зазначила, що "газопровід не варто втягувати в конфлікт", а генсек соціал-демократів Кевін Кюнерт вважає, що міжнародні суперечки спеціально заохочують.

Висловлювання Кевіна Кюнерта було очевидною критикою "Зелених".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який представляє соціал-демократів, також відмовився публічно підтримувати санкції проти російського газогону. Ба більше, намагається бути обережним у своїх заявах щодо Росії та "Північного потоку-2".

Розбіжності послаблюють Німеччину, – експерти

На думку експертів Німецької ради з питань зовнішніх відносин у Східній Європі Штефана Майстера, це свідчить про відсутність консолідованої позиції німецького уряду щодо Росії.

Ці розбіжності послаблюють Німеччину та ЄС,

– прокоментував він.

Проте, як пишуть ЗМІ, не всі соціал-демократи згодні з обережним підходом канцлера Шольца. За словами ексзаступника міністра закордонних справ Німеччини Майкла Рота, Німеччина має дати чіткий сигнал, що "Північний потік-2" не запрацює у разі агресії проти України.

"Північний потік-2": останні новини

У Сенаті США 13 січня відхилили введення нових санкцій проти скандального газопроводу. Сенатор-демократ вважає обмеження проти "Північного потоку-2" зрадою Німеччини зі сторони США.

Заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд водночас відмітила, що Вашингтон працює з колегами у Німеччині та ЄС, щоб сповільнити запуск роботи трубопроводу.

Незважаючи на те, що сертифікація газогону наразі зупинена, його наповнюють газом. Другу нитку заповнюватимуть поступово.

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