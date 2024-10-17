Шукав на карті залізницю, якої не існує: відео, як Путін став посміховиськом, вдаючи картографа
Кремлівський диктатор Владімір Путін осоромився незнанням карт своєї країни. Зокрема, він шукав на мапі залізницю, яка насправді ще не існує.
Йдеться про Північний широтний хід, будівництво якого мали завершити ще у 2015 році. Відео, як Путін виставив себе на посміховисько, шириться мережею, передає 24 Канал.
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Північний широтний хід у Росії не будується через брак коштів
На відео видно, як президент країни-агресорки шукає на карті, яку приніс йому підлеглий, Північний широтний хід. Він обурився, що залізниця там відсутня.
Широтний хід треба показати. Повинен бути,
– самовдоволено сказав Путін, шукаючи Північний широтний хід на карті.
Схоже, на мить його співрозмовник злякався, та все ж насмілився вказати кремлівському "картографу" на його необізнаність.
"Північний широтний хід-1 – це від Надима до Обської, а Північний широтний хід-2 – це від Обської виходить на Сабетту. Ось ці дві ділянки вони все-таки тут маленьким пунктирчиком намальовані", — сказав путінський посіпака, чим схоже, роздратував очільника Кремля.
Довідково. Північний широтний хід — залізниця, яка будувалася в Ямало-Ненецькому автономному окрузі протяжністю 707 кілометрів. Запустити магістраль планували до 2015 року, але проєкт було припинено через брак коштів. Наразі будівництво перенесли на 2027 – 2031 роки, але це росіянам буде коштувати 730 мільярдів рублів.
Але з огляду на витрати Путіна на війну проти України, Північний широтний хід ще довго буде лише пунктирчиком на карті Росії,
– зауважив Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.
Як Путін шукав Північний широтний хід на карті: дивіться відео