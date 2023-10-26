Британська розвідка: північнокорейські боєприпаси вже прибувають до Росії

Попри офіційні заперечення Росії, країна-агресор уже отримала північнокорейські боєприпаси, вони вже на складах ворога. Ці склади забезпечують військові операції Росії в Україні.

Про це повідомили в розвідувальному огляд Міноборони Великої Британії станом на 26 жовтня.

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Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби та темпи військових постачань (понад 1000 контейнерів за останні кілька тижнів), вона стане одним із найважливіших іноземних постачальників зброї для Росії поряд з Іраном та Білоруссю,

– ідеться у повідомленні.

Як збирається віддячити Росія КНДР

У відомстві зазначають, що наразі незрозуміло, що Росія пообіцяла надати КНДР натомість.

"Навряд чи повний пакет був завершений. Імовірно, це була одна з головних тем для обговорення під час нещодавніх візитів російського керівництва до Північної Кореї", – додали розвідники.

. 12 вересня Кім Чен Ин приїздив у Росію на своєму поїзді, де провів зустріч із Путіним, спілкування тривало близько 4 годин, після чого лідер Північної Кореї поїхав. Особливо деталей перемовин не розголошували.

Ймовірно, пакет включатиме фінансову компенсацію, іншу економічну підтримку, надання військових технологій та співпрацю в інших високотехнологічних галузях, таких як космос, зазначили британські аналітики.

Що цьому передувало