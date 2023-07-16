Води майже немає – одні рослини: на що окупанти перетворили Північнокримський канал

У мережі з'явилися світлини, як зараз виглядає Північнокримський канал. Після знищення окупантами греблі Каховського водосховища подача дніпровської води каналом зупинилася.

На світлинах видно, що Північнокримський канал сильно обмілів після підриву росіянами Каховської ГЕС. На світлинах зображено ділянку каналу у районі села Семисотка Ленінського району.

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Північнокримський канал обмілів через теракт Росії на Каховській ГЕС

На дні каналу видніються залишки води, вкриті різними прісноводними рослинами.

"Такий вигляд тепер має Північнокримський канал у районі села Семисотка Ленінського району. Різного виду прісноводні рослини повністю зайняли залишки водної поверхні", – мовиться у дописі.



Як виглядає Північнокримський канал / Фото "Крымский ветер"



Північнокримський канал у районі села Семисотка / Фото "Крымский ветер"



Північнокримський канал обмілів / Фото "Крымский ветер"

Росія підірвала Каховську ГЕС: головне про теракт окупантів