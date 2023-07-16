Води майже немає – одні рослини: на що окупанти перетворили Північнокримський канал
Джерело:"Крымский ветер"
У мережі з'явилися світлини, як зараз виглядає Північнокримський канал. Після знищення окупантами греблі Каховського водосховища подача дніпровської води каналом зупинилася.
На світлинах видно, що Північнокримський канал сильно обмілів після підриву росіянами Каховської ГЕС. На світлинах зображено ділянку каналу у районі села Семисотка Ленінського району.
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Північнокримський канал обмілів через теракт Росії на Каховській ГЕС
На дні каналу видніються залишки води, вкриті різними прісноводними рослинами.
"Такий вигляд тепер має Північнокримський канал у районі села Семисотка Ленінського району. Різного виду прісноводні рослини повністю зайняли залишки водної поверхні", – мовиться у дописі.
Як виглядає Північнокримський канал / Фото "Крымский ветер"
Північнокримський канал у районі села Семисотка / Фото "Крымский ветер"
Північнокримський канал обмілів / Фото "Крымский ветер"
Росія підірвала Каховську ГЕС: головне про теракт окупантів
- Після анексії Криму Росією в березні 2014 року Україна перекрила канал зі свого боку. Під час повномасштабного вторгнення Росія захопила Каховську ГЕС, щоб відновити подачу води в анексований Крим.
- Крім того, Росія здійснює незаконний відбір води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро. За даними Центру Журналістських Розслідувань, окупанти фактично вкрали води на 620 мільйонів гривень.
- Як відомо, у ніч на 6 червня війська Росії підірвали Каховську ГЕС, яку контролюють понад рік. Унаслідок цього з Каховського водосховища витекла майже вся вода.
- За даними МВС, унаслідок російського теракту загинула щонайменше 21 людина. 5 людей загинули через прицільні постріли російських окупантів. Окрім того, відомо про 28 поранених. З них – 16 ліквідаторів.
- Ще гірша ситуація на окупованому лівому березі Херсонщини. Тільки в Олешках унаслідок підриву Каховської ГЕС, ймовірно, загинуло пів тисячі людей.