На Півночі оголошували ракетну загрозу: імовірно, через балістику

Зранку 11 листопада на Півночі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У Повітряних силах закликали не ігнорувати сигнал тривоги в областях, де було повідомлено про загрозу.

Про це повідомили моніторингові групи та ПС. Крім того, небезпека зберігалася й для жителів Києва – там сповіщення про можливу атаку прийшло після вибухів.

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Напрям ворожих цілей

Вибухи в Києві

09:14 У Повітряних силах повідомили про відбій ракетної небезпеки для Київської, Чернігівської та Сумської областей. 08:38 Ціль над Київською областю. 08:37 Ціль на Чернігівщиною 08:36 Чернігівська, Сумська області – ракетна небезпека, повідомили у ПС. Близько 08:00, за даними моніторингових груп, ППО відпрацювало у Києві по балістичними цілям.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, звуки вибухів – це робота ППО.

"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях!", – повідомив Кличко.

Нічна атака

До слова, вночі ворог атакував Україну дронами та ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 19 ударних дронів типу "Шахед" з 31-го.