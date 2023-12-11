У Дніпрі чули вибухи, ракета летіла на Запоріжжя: була тривога на Півдні та в Центрі

Увечері в понеділок 11 грудня Україну знову атакують ракетами. Цього разу небезпека була для Півдня та Центру.

Подбайте про свою безпеку – будьте в укриттях! А 24 Канал триматиме вас у курсі новин.

Дивіться також Без F-16 не обійтися, – Ігнат розповів, що допоможе краще захистити Україну від російських атак

Що відомо про ракетний обстріл України увечері 11 грудня

Повітряні сили оголосили про активність ворожої тактичної авіації на Півдні та Сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження о п'ятій вечора.

О 17:11 повідомили про ракету на Кривий Ріг, о 17:17 – ракету на Дніпро.

Події розгортаються досить стрімко. О 17-й повідомили про повітряну тривогу в Дніпрі, а вже близько 17:17, як повідомляють кореспонденти 24 Каналу, в місті чули вибухи.

О 17:19 стало відомо про ракетну небезпеку для Запоріжжя.

Близько о пів на шосту по областях пішли відбої. Згодом Повітряне командування "Схід" повідомило, що у Запорізькій області знищили керовану авіаційну ракету Х-59.