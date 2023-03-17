Завдав Україні збитків на 30 мільйонів доларів: ексміністр Пивоварський вніс заставу

Ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському повідомили про підозру у зловживанні владою. Тепер же стало відомо про те, що за нього внесли заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень.

Зауважимо, що Андрію Пивоварському повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Відомо, що його дії завдали Україні збитків на понад 30 мільйонів доларів.

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Пивоварський уже вніс заставу

Про це ексміністр повідомив у своєму фейсбуці. Він зазначив, що заставу вже внесли, і що суд підтвердив отримання суми. Пивоварський також подякував усім, хто посприяв цьому, телефонував йому та писав, а також пропонував допомогу.

Ваші слова підтримки, які підкріплені вчинками (маю на увазі миттєве внесення застави), дають сили відстоювати свою власну правоту надалі. Мабуть, в цьому житті я все-таки роблю правильні речі!,

– додав він.

Зауважимо, що обрали Пивоварському запобіжний захід під час засідання 16 березня. Тоді ВАКС назвав суму у 9 997 900 гривень. Цю суму він і вніс ввечері 17 березня.

Згідно з рішенням суду, ексміністр до 16 травня зобов'язаний також прибувати до правоохоронних органів на першу вимогу. Він також повинен повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Крім того, Пивоварський не має можливості покидати межі Київської області. А ще йому заборонено спілкуватися зі свідками у справі.

Що відомо про підозру для Пивоварського