Півроку – це реалістичний термін для початку роботи Антикорупційний суду, – Шабунін

Про нового аудитора НАБУ, Антикорупційний суд та екс-міністра фінансів Данилюка – у програмі "Pro новини" розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Про нового аудитора НАБУ

– Я не проти новообраного аудитора НАБУ 81-річного Володимира Василенка. Він має хорошу репутацію і це добре, але людина на глобальному рівні з чудовою репутацією – це різниця. Петро Олексійович скаже, що бракує зірок і він такий класний, такий чесний подасть Файєрстоуна. Але це вже нічого не міняє, бо є два українці.

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Віталій Шабунін додав, що син пана Василенка працює в кваліфкомісії суддів, в тій самій комісії, яка провела "чудовий" набір до Верховного суду, де кожен четвертий недоброчесний суддя.

Про Антикорупційний суд

– Припустимо, що подав Порошенко законопроект, проголосували до кінця парламентської сесії, це до середини липня, триває підготовчий етап влітку. Там точно будуть спроби затягнути процес. І є для цього інструменти і в кваліфкомісії суддів, і в судової адміністрації. Півроку або сім місяців – це реалістичний термін для початку роботи суду. Також, на думку Шабуніна, не варто шукати зради в тому, що міжнародними експертами можуть стати українці.

– В цьому немає зради, це наша норма, ми туди їх вписали. Чому було важливо, аби ця норма там була? Тому що, коли були тільки іноземці, була істерика: віддаємо управління державою іноземцям, немає достойних українців, що ви принижуєте українську націю. Якщо Світовий банк вважає, що в Україні достойні експерти, він може подати українця.

Про екс-міністра фінансів Данилюка

– Це був перший міністр фінансів, який посилав мажоритарників … лісом. Саме тому 7 червня такі мажоритарники зі святковим настроєм його позбулися.

Уявіть собі таку ситуацію, ніби системою фінансів країни керує дружина. І от прийшов до неї син і каже: "Ти знаєш, мамо, я хочу собі збудувати в дворі гойдалку. Мама відповідає: "Я – за, але на це треба 5 тисяч гривень, а в нас є лише 3 на їжу на 2 тижні". А син на це говорить: "Мамо, не хочу, віддай ці гроші мені".

– Маркарова робила хороші речі, наприклад, вона відповідальна за запуск системи, якою користуються всі журналісти-розслідувачі. А щодо Южаніна, то я скептик в тому плані, що парламент проголосує за нього.