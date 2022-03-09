Пиз*іть орків, пояснюючи істину, – військовий пояснив, як треба говорити з окупантами

Військовий Вадим Кодачігов розповів, що треба пояснювати російським загарбникам. Після нападу на Україну їм важко буде вийти звідси живими.

Він додав, що орків треба лупити, навіть якщо не маєте зброї.

Важливо За час блокади окупантами Маріуполя загинуло близько 1300 мирних мешканців

Пи*діть орків вдень та вночі! Зі зброєю і без! У містах та селах! Пояснюючи їм просту та зрозумілу нам самим істину: увійти в Україну з війною може спробувати кожен, а ось піти після цього живими,

– наголосив Кодачігов.

Він закликав не слухати маячню, адже ЗСУ на підйомі. Тому важливо вірити в свою армію.



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