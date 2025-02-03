У Росії закрили низку аеропортів через масовану атаку дронами
- У Росії закрили 6 аеропортів через атаку дронами.
- Деякі так і не відкрили.
Росіянам у ніч проти 3 лютого було непереливки. Вибухи чула низка областей, тож окупанти були змушені закривати аеропорти.
Є дані, що в Астрахані вдарили по заводу Газпрому, а у Волгограді уражено НПЗ.
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Які аеропорти закрили у Росії
Росавіація написала, що обмеження вводили у 6 аеропортах:
- Астрахань;
- Волгоград;
- Казань;
- Нижньокамськ;
- Саратов;
- Ульяновск.
Борт, який летів у Казань, пішов на запасний аеродром.
Станом на 7 ранку за Києвом чотири летовища відкрили.
Зверніть увагу! Після 7 ранку за Києвом стало відомо, що закрили ще й аеропорти у містах Владикавказ, Грозний і Махачкала.
Що відомо про наслідки атаки
Міноборони агресора заявило, що знищило 70 безпілотників. Відповідно до їхніх повідомлень, 27 БпЛА збили над територією Ростовської області, 25 БпЛА – над територією Волгоградської області; 7 – над територією Астраханської, 5 – над територією Воронезької, 4 – над територією Білгородської та 2 над територією Курської області.
Кадри атаки на Волгоград: дивіться відео
Але російські ЗМІ повідомили, що тільки у Волгограді лунали близько 50 вибухів. Губернатор Ростовської області сказав, що "постраждалих і руйнувань на землі нема". Губернатор Астраханської області визнав, що сталася пожежа, і заявив, що атакували паливно-енергетичний комплекс. ЗМІ пишуть, що завод припинив роботу.
У губернатора Волгоградської області теж усе добре: він відзвітував, що були "локальні займання на території НПЗ, які оперативно локалізували". Світло теж нібито увімкнули.
Про постраждалих влада не повідомляє.