У московських аеропортах – план "Килим": росіяни бідкаються на загрозу БпЛА

У Росії скаржаться на загрозу атаки безпілотних літальних апаратів у четвер, 26 грудня. Через це у низці московських аеропортів ввели план "Килим", що передбачає обмеження на польоти.

Також це зачепило й аеропорт в іншому російському місті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

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Що відомо про план "Килим" у Москві

Згідно з оприлюдненою інформацією, у московських аеропортах Шереметьєво, Внуково та Домодєдово введено план "Килим" через загрозу атаки БПЛА.

Зараз затримуються рейси на виліт та приліт. Частина бортів знаходиться у зоні очікування,

– ідеться у повідомленні.

Ба більше, обмеження також запроваджено в аеропорту Калуги. Жодної додаткової інформації з цього приводу наразі оприлюднено не було.

Нагадаємо, що згідно з постановою російського уряду, цей план оголошують при незаконному перетині кордону, а також з появою в повітряному просторі невідомих об'єктів. "Килим" передбачає негайну посадку чи виведення із зони всіх цивільних літаків, крім військових і рятувальних.

До слова, нещодавно в аеропорту Сочі вводили план "Килим", обмеження тривали три години. Тоді 11 літаків пішли на запасні аеродроми в Мінеральних Водах, у Владикавказі та в Астрахані. Затримувався виліт 10 повітряних суден, зокрема, виліт рейсів до Москви, Санкт-Петербурга, Тюмені, Самарканда.