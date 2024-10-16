Стефанчук показав, який вигляд має План перемоги: відео з документом

У стінах Верховної Ради Руслан Стефанчук показав, який вигляд має План перемоги України. Він не розкрив деталей, але наголосив, що документ невеликий.

Відео опублікували у телеграм-каналі "Ми – Україна". Журналісти також показали титульну сторінку документа.

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Який вигляд має План перемоги

Руслан Стефанчук під час розмови з журналістами показав, який вигляд має План перемоги України. Ясна річ, він не став розкривати зміст тексту, адже документ секретний, але показав теку з документом.

Який вигляд має План перемоги України: дивіться відео

Відомо, що План перемоги складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Раніше Володимир Зеленський назвав ці 5 пунктів Плану перемоги. Серед них запрошення України в НАТО, питання оборони та стримування ворога, стратегічний економічний потенціал та післявоєнний час.

Секретні додатки є у другому, третьому та четвертому пунктах. Доступ до них мають лише деякі партнери. До прикладу, відомо, що доступ до третього пункту Плану перемоги мають лише лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.