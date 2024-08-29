Ширше, ніж формула миру, – ОП детально роз'яснив 4 пункти плану перемоги України

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку плану перемоги України. Він включає чотири напрямки – наступ у Курській області, стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу, примус Росії до закінчення війни й стабілізація економіки України.

Наразі план допрацьовується і президент презентує його ключовим партнерам, насамперед Сполученим Штатам, які є основним інвестором у потенційну перемогу України. Детальніше про кожен пункт плану 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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"Тут (у плані перемоги – 24 Канал) у президента абсолютно продумана чітка програма, і вона ширша, ніж формула миру", – наголосив радник голови ОПУ.

Що означають 4 пункти плану перемоги України

Курська операція – пункт номер один, адже вона чітко показує, що:

війну можна перенести на територію Росії;

у ворога також багато ресурсних дефіцитів;

росіяни не можуть одночасно вести багато оборонних, наступальних чи контрнаступальних дій;

Росія обмежена у своїх можливостях.

Якщо збільшити ресурсні можливості України, то тоді це матиме вкрай суттєвий вплив на перебіг подій у цій війні,

– зазначив Подоляк.

Друга позиція стосується чіткого місця України в глобальному безпековому розподілі. Глобальна безпекова система має бути реструктуризована. Це політична фіксація, що будь-яка суверенна країна абсолютно має право використовувати свою суб'єктність і суверенність для того, щоб набути членства в будь-якому альянсі, союзі.

Має функціонувати правильна конструкція, архітектура глобальної безпеки. Місце України чітко має бути прописане. Поготів Україна може запропонувати відповідні компетенції щодо Збройних Сил, вміння воювати, вміння вирішувати ті чи інші конфліктні ситуації з погляду використання техніки, яка є сьогодні в Україні,

– мовив радник голови ОПУ.

На його думку, в економічному пункті буде пропрацьовано дві складові:

економіка проти Росії. Країна-агресор має бути обмежена в можливості отримувати ресурси на глобальних ринках. Це дозволяє Росії чітко проводити планування видатків на війну. У Кремля ціна війни ще не від'ємна. Російська економіка має виглядати зовсім інакше й ці процеси мають бути пришвидшені;

Країна-агресор має бути обмежена в можливості отримувати ресурси на глобальних ринках. Це дозволяє Росії чітко проводити планування видатків на війну. У Кремля ціна війни ще не від'ємна. Російська економіка має виглядати зовсім інакше й ці процеси мають бути пришвидшені; економіка України. Має бути прогарантована фінансова та інвестиційна складові, тому що це не війна тільки України. Це війна за повернення глобального світу до міжнародного права, до прогнозованих відносин навіть у конфліктних ситуаціях між державами.

Ключовий пункт – це потужний дипломатичний тиск на Росію. Рік тому усі пропозиції країн Глобального Півдня були розраховані на те, що Україна має поступитись, зупинити спротив, відмовитись від спроб атакувати, відбивати свої території, захищатись тощо.

Сьогодні ситуація змінюється. Дипломатичний тиск на Росію можуть вчиняти тільки країни, від яких вона залежить. Тому ми бачимо комунікації на рівні Китай – Україна, Індія – Україна, країни африканського континенту – Україна тощо. Тому що саме від цих країн залежить можливість Росії заробляти кошти,

– додав Подоляк.