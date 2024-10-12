Андрій Єрмак заявив, що представники Росії можуть бути присутніми на другому Саміті миру. Саме там їм можуть представити План перемоги України.

Глава Офісу Президента зауважив в ефірі телемарафону, що рішення РНБО стосується неможливості вести переговори з Путіним. Також видання Reuters писало, що Україна хоче організувати Саміт миру в грудні та прагне, щоб була присутня Росія.

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Що розповів Єрмак про другий Саміт миру

Що стосується можливої участі представників Росії, наша позиція є незмінною – коли буде готовий План і на другому Саміті ми не виключаємо можливість присутності представників Росії, яким може бути представлений цей План,

– заявив Андрій Єрмак.

Він також пояснив, що План перемоги українцям не представили, тому що Київ не хоче жодним чином говорити щось, що може бути використане проти України.

До речі, Володимир Зеленський розкрив три перші пункти Плану перемоги України, який включає швидкі та конкретні кроки стратегічних партнерів до кінця грудня. Зокрема, президент заявив: