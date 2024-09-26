Його вже озвучували Залужний і Сирський, – політтехнолог про план перемоги Зеленського

План перемоги України ще раніше був більш-менш сформульований. Багато що впирається в рішення союзників, на які вони так і не можуть наважитися.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, прокоментувавши інформацію, що у США незадоволені тим, що план перемоги України не має всеосяжної стратегії. І там буцімто все зосереджене на постачанні зброї та послабленні обмежень на удари по Росії.

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Україні потрібна зброя

Як наголосив Тизенгаузен, така реакція партнерів є дещо дивною. Зрозуміло, що Україні потрібна зброя, щоб мати можливість ще краще протидіяти Росії. Якби її було достатньо, то можна було б вирішити значну кількість проблем на лінії фронту.

Не вразив план… Спершу Україні потрібна зброя, якою можна було б наступати та бити вглиб Росії. Ми бачили, наскільки ефективно були уражені два арсенали. Там тисячі тонн боєприпасів знищили. Якби була далекобійна зброя, то ні ворожих літаків, ні від КАБів нічого б не лишилося. Але ж тепер росіяни забирають авіацію на безпечну відстань,

– сказав Тизенгаузен.

Насправді конкретику щодо перемоги України свого часу надавали і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і теперішній Олександр Сирський. Там були чіткі списки того, що потрібне Україні.

Його вже озвучували і Залужний, і Сирський. Пам'ятаєте було вказано, що Україні треба для контрнаступу? Там була перелічена кількість авіації, техніки. І нам це дали? Ні,

– зауважив Тизенгаузен.

Звісно, зараз може бути дещо важко презентувати план перемоги України у США. Адже там все вже закручене навколо виборів. Але, звісно, варто спробувати протиснути потрібні для нашої держави рішення.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 26 вересня прибув до Капітолію. Там його зустріли лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.