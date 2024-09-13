Дуже відвертий, – Зеленський привідкрив завісу "плану перемоги"

Володимир Зеленський привідкрив подробиці плану перемоги. За словами лідера України, там не є багато пунктів.

Про це він розповів у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією у межах зустрічі Ялтинської європейської стратегії, інформує 24 Канал.

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План перемоги від Зеленського

Зеленський зазначив, що план, яким він планує поділитись із президентом США Байденом, перебуває "посередині між самітами миру" та "спрямований на Україну, на наших військових".

Гарант не став розкривати його зміст, але вказав, що там "небагато пунктів", кожен із яких "залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна".

"І кожен пункт буде залежати від рішення Байдена. Саме тому, я вважаю, що це допоможе. Я не можу дати 100-відсоткову гарантію, що це зупинить Путіна, але це зробить Україну сильнішою. Я вважаю, що це зможе змусити Путіна думати, як завершити війну", – сказав президент України.

Однак він додав, що план перемоги буде "дуже відвертим" з "дуже зрозумілими" пакетами допомоги.

Він також вказав, що планує також поділитися цим планом з обома кандидатами в президенти США – Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, а також з американським Конгресом, бо, як зазначив Зеленський, деякі кроки залежатимуть від рішень Конгресу.