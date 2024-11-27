У Зеленського відповіли, чи мовиться у Плані перемоги про 5-ту статтю НАТО

У жовті президент Зеленський представ План перемоги. У ньому були прописані дії, які мають зміцнити Україну, і водночас змусити Путіна відступити.

У статті для шведського таблоїда Dagens Industri очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, чи йдеться у плані Зеленського про 5-ту статтю НАТО, передає 24 Канал.

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Союзників це ні до чого не зобов'язує

Єрмак нагадав, що План перемоги містить 5 пунктів:

Запрошення України до НАТО.

Збільшення військової підтримки без обмежень на використання зброї.

Пакет неядерних засобів стримування.

Надання партнерам доступу до критичної української сировини.

Заміна військових контингентів США в Європі українськими частинами.

За словами посадовця, реалізація перших трьох пунктів поставила б Україну у вигідну переговорну позицію під час переговорів з Росією.

Водночас надсилання запрошення Україні не створить жодних зобов’язань для союзників по НАТО згідно зі статтею 5. Однак це спонукало б Росію звернутися до дипломатії та підірвало б намір Путіна продовжувати війну.

Єрмак підкреслив, що різні мирні ініціативи, які передбачають припинення вогню без залізних гарантій безпеки для України, заохочують Росію розпочати ще одне повномасштабне вторгнення найближчим часом.

Плідні переговори можливі лише тоді, коли всі ворогуючі сторони мають бажання припинити війну. Крім того, ситуація має бути повернута принаймні до стану 23 лютого 2022 року. Це було б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки смуга України була окупована до цієї дати,

– наголосив керівник Офісу президента.

До слова, раніше Зеленський заявив, що Київ ніхто не може змусити мовчки сидіти за столом переговорів.