У Плані перемоги все чітко, – Зеленський роз'яснив головні пункти документа

Володимир Зеленський заявив, що в Плані перемоги України все дуже чітко. Угода про корисні копалини є лише доповнювальним пунктом до гарантій безпеки для нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу.

До теми Термінова зустріч у Києві, новий варіант угоди зі США: Зеленський зробив низку важливих заяв

Що сказав Зеленський про пункти у Плані перемоги

Володимир Зеленський підкреслив, що в Плані перемоги абсолютно є зрозумілі пункти. По-перше, це НАТО – як головна гарантія безпеки.

Також там є пункт про стримувальний пакет зброї, зокрема відповідні ракети та далекобійні можливості, які є тільки у США. Їх будуть використовувати, якщо росіяни порушать український кордон у майбутньому. Тобто пакет стримування.

Далі є українська армія в стовідсотковому укомплектуванні. Чинна українська армія. І є, відповідно, наші копалини, які повинні бути захищені. Всім тим, що я тільки що сказав,

– пояснив український лідер.

За його словами, НАТО, українська армія, далекобійні можливості – все це захищає нашу державу. Ці пункти у Плані перемоги також можуть змусити ворога повернути Україні все, що зараз окуповане.

До слова, Володимир Зеленський також розповів, що наша офіційна сторона отримала від США новий варіант угоди про корисні копалини, де не буде міститися пункту про визнання боргу за нашою країною. Наразі документ вивчають юристи та визначають, чи є там пункти, які до цього відкидали українські представники.