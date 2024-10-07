Зеленський анонсував розкриття пунктів Плану перемоги українцям

План перемоги України має бути зрозумілим для кожного з українців. Зрештою документ скоро розкриють для всіх громадян нашої держави.

Про це заявив Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення. Наразі цей документ уже бачили представники влади у Сполучених Штатах Америки.

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Що сказав Зеленський про представлення Плану миру українцям

Володимир Зеленський наголосив на важливості розуміння поглядів усіх міжнародних партнерів України для посилення Плану перемоги країни. Він заявив, щойно це розуміння буде досягнуто, документ буде оприлюднено.

Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні. Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення,

– розповів президент.

Окрім цього, глава держави підтвердив, що чекає на звіт від української команди у Вашингтоні, що працює над конкретизацією Плану перемоги.

До слова, Володимир Зеленський також заявляв, що План перемоги не означає відмову України від Саміту миру. За словами президента, План перемоги має змусити Росію дипломатично завершити війну, а також сприяє сильній позиції нашої держави, а не нівелює всі напрацювання саміту.