Серед лідерів Євросоюзу немає консенсусу щодо Плану перемоги Зеленського: Туск пояснив, чому

У ЄС немає консенсусу в оцінці Плану перемоги, представленого в Брюсселі Володимиром Зеленським. Багато в чому його втілення буде залежати від того, якими будуть результати президентських виборів у США.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує РАР.

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Відсутність консенсусу в ЄС щодо Плану перемоги

На пресконференції після саміту ЄС у Брюсселі Туск зазначив, що "ніхто не очікував гармонії", оскільки країни ЄС мають різні підходи до членства України в НАТО, а запрошення до Північноатлантичного альянсу було першим у Плані перемоги України.

Туск зазначив, що головною тезою Плану Зеленського є питання членства України в НАТО і нагадав, що коли питання вступу України до цього блоку вперше постало, саме Польща виступала за "відкриття перспективи НАТО для України".

"Це не змінилося. У цьому відношенні ми солідарні з Україною", – сказав Туск.

За словами глави польського уряду, сьогодні важко оцінити, наскільки реалістичним є план Зеленського, оскільки багато чого залежатиме від результатів президентських виборів у США.

"Наразі ми перебуваємо на етапі очікування результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", – сказав Туск. Прем'єр Польщі також додав, що стратегії, які містяться в плані Зеленського, будуть переоцінені після виборів у США.