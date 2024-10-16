Ще не бачили, але вже критикують: у Кремлі вперше прокоментували план перемоги Зеленського

Речник Путіна назвав план перемоги Зеленського ефемерним – а ще чомусь "мирним". Він хоч і не дивився виступ українського президента у Верховній Раді, але припустив, про що в ньому йдеться.

Слова Пєскова передає російська служба BBC. 5 пунктів плану були представлені українцям 16 жовтня. Також існують три секретні додатки.

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Як у Кремлі реагують на план перемоги України

Уже стільки тижнів ідеться про якийсь ефемерний мирний план. Найімовірніше, це той самий план американців воювати з нами до останнього українця, який тепер Зеленський закамуфлював і назвав "мирний план", мабуть, це так,

– висловився Пєсков.

Водночас він сказав, що поки не бачив і не чув виступ Володимира Зеленського.

Цікаво! Росія готова воювати не тільки своїми силами, але й із залученням солдат із КНДР, яким у принципі має бути все одно, що відбувається в далекій Україні. А ще Кремль щедро викладає зі скарбниці гроші на війну, скорочуючи фінансування на освіту та соцполітику. Адже юні і не дуже росіяни мають воювати, а не вчитися чи лікуватися. Цифри, наведені журналістами, вражають.

Що входить у план перемоги: