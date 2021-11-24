План Путіна: Росія може створити привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну

У Кремлі заявили, мовляв, не Москва готує напад, для чого передислоковує та накопичує свої війська, а що це Україна готується до агресії проти бойовиків. Дмитро Пєсков підозрює Україну у підготовці до силового повернення собі Донбасу.

Я, може, і радий був би, якби ми до такого реально готувалися, але точно знаю, що це не так. Якраз Україна виступає за всеосяжне припинення вогню й за відведення великих калібрів та бронетехніки від лінії зіткнення.

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Путіну може знадобиться привід

Без цієї зброї і без великих людських втрат нам Донбас не відвоювати, а ми до втрат та до нової війни точно не готові, бо цього не хочемо. Проте саме в цьому нас зараз Росія вустами речника Кремля й обвинувачує.

Кремль таке робить, звісно, щоб потому перекласти з хворої голови, як то кажуть, на здорову. Путіну може знадобиться привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну і таким приводом він може назвати, наприклад, необхідність завадити Україні розпочати на Донбасі військові дії.

Тобто Росія може обвинуватити Україну в тому, що ми робити навіть і не збираємося. Натомість Росія вчинить напад і потому скаже, що це було зроблено заради примушення України до миру.

Саме так Росія вчинила з Грузією, коли відібрала в неї Осетію та Абхазію.

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Але навіть так далеко ходити не треба – варто згадати збитий в небі над Донбасом російським БУК пасажирський лайнер рейсу МH-17. Путін той БУК на Донбас не передислоковував, щоб він збив іноземний пасажирський літак. Це криворукі росіяни просто помилилися.

Україні пощастило

Але що було їхньою справжньою ціллю? Насправді росіяни мали тоді збити свій же російський літак, може навіть і пасажирський, адже це і дало б Путіну привід розпочати тоді вторгнення в Україну.

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Мовляв, "київська хунта втратила остаточний розум, контроль над зброєю й зброя ця – зокрема ракетні комплекси – тепер опинилися в руках "правосєків, які збивають з неї російські пасажирські літаки".

Путін дуже не хотів, але змушений був втрутитися в ситуацію і просто зобов'язаний силою вгамувати ту "київську хунту, яка здійснила на Майдані заколот, скинула Януковича, і яка хоче нацькувати два "дружніх народи". Тобто такий от план був в Путіна в 2014 році.

Нам з вами просто дико пощастило, що російські зенітники тоді протупили і збили іноземний лайнер, а не російський. Це дуже страшні слова з моїх вуст, що я начебто радію смерті невинних пасажирів малазійського літака. Але я реально розумію, що без їхніх смертей були б наші смерті.

Було б російське вторгнення, яке своїми б життями окропили пасажири якогось з російських пасажирських лайнерів.

Звісно, ми б не мали доказів того, що це росіяни навмисно свій літак самі ж збили. Якби тоді одразу пішла російська навала, то знайти докази вже можливості не було б жодної.

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Запит до Кремля від бойовиків ОРДЛО

Подібної чи якоїсь іншої провокації від Путіна можна і тепер очікувати. Наприклад, маємо інформацію про запит до Кремля від бойовиків ОРДЛО.

Мовляв, "дозвольте нам росіян у своє військо брати, щоб й громадяни Росії за бажанням могли офіційно боронити Донбас від України".

Можна припустити, Путіну було б цікавим, щоб у найближчому майбутньому у разі бойового зіткнення й загибелі на Донбасі громадян Росії, які офіційно там служитимуть, Кремль отримав офіційний привід застосувати свою регулярну армію – мовляв, для захисту своїх же громадян.

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Треба розуміти, що Путіну той привід насправді не потрібен, він і так готовий без приводу нас окупувати.

Проте йому потрібно перед умовним Заходом потому виправдовуватися, щоб Захід мав причину мовчки проковтнути російське вторгнення.

Думаю, вже немає жодних сумнівів, що Путін підкупив достатньо європейських політиків, щоб вони на усіх рівнях були його адвокатами у разі потреби. Зокрема мовиться про Ангелу Меркель, якій вже навіть і не потрібно брати в руки балалайку та вдягати валянки, щоб ми могли її запідозрити в тому, що її завербували – це все видно і без зовнішніх "атрибутів".