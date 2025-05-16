Трамп ведеться на маневр Путіна: який найгірший варіант дій США після переговорів у Туреччині

Україна очікує, що у Вашингтоні нарешті визнають: Росія не прагне миру – і єдиний спосіб змусити її до цього – тиснути. Тиснути на Росію так, щоб це підштовхнуло її до поступок, до реального діалогу про завершення війни.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Він зазначив, що, ймовірно, Дональд Трамп не здатен вчинити щось болісне для свого друга Владіміра Путіна й Росії.

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Для чого Путін влаштував перемовини в Стамбулі

Адже, схоже, він має симпатію до цієї країни – на відміну від України, яку ніколи особливо не підтримував.

"Тому я не маю великих надій. Якби ж у Трампа раптом щось "перемкнулося", як це іноді буває у його твітах, коли він несподівано пише, що обурений діями Росії… Він нещодавно був розлючений, коли дізнався про загибель українських дітей під час останнього ракетного удару. Але якщо він досі не знав, що Росія вбиває українців уже понад три роки – це багато про що свідчить. Він ніколи по-справжньому не цікавився цією війною й, по суті, не розуміє, що відбувається", – сказав Володимир Дубовик.

Він додав, що ситуація може змінитися лише тоді, коли поруч із Трампом будуть радники, які чесно й послідовно пояснюватимуть йому, що насправді робить Росія. Бо раніше – та й досі – поруч ті, хто схиляв його до налагодження відносин із Москвою.

Він також зазначив, що європейці вже були готові до запровадження санкцій. Була певна координація зі США – навіть відбувся телефонний дзвінок із Києва, під час якого Володимир Зеленський і Трамп говорили разом. Проте Путін зруйнував цей сценарій.

Він запускає цей маневр із перемовинами в Стамбулі, щоби зруйнувати трансатлантичну єдність, яка почала формуватись. Рідко ми бачили останнім часом, щоби Вашингтон і Європа діяли скоординовано. А Трамп ведеться. Каже: "Так, чудово, спілкуйтесь у Стамбулі". І європейці вже змушені казати: "Ми відкладаємо санкції й чекаємо результатів перемовин",

– сказав Дубовик.

Він додав, що якщо перемовини не дадуть результатів – Європа, можливо, буде готова повернутися до санкцій. Найкращий варіант для України – спільні санкції Америки та Європи проти Росії. Тим більше, що в Сенаті вже лежить законопроєкт із серйозними обмеженнями – як проти самої Росії, так і проти країн, які постачають їй товари, потрібні для виробництва зброї.

Тож побачимо: якщо хоча б Європа запровадить санкції – це вже непогано. Але якщо Трамп почне тиснути на європейців, щоб і вони цього не робили – це найгірший сценарій. Ми знову опинимося сам на сам із Росією,

– сказав Дубовик.

Він наголосив – після перемовин у Стамбулі має бути зрозуміло: Путіна треба не просити, а змушувати до поступок, до справжнього компромісу. Бо якщо лише благати, як це робить Трамп останні три з половиною місяці – "припини війну" – то нічого не зміниться. Його потрібно підштовхувати до цього силою й системним тиском.