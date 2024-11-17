The Times дізналося деталі нового Плану стійкості Зеленського

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня представить План стійкості України, спрямований на внутрішні проблеми та призначений для українського народу. Він передбачатиме щонайменше 10 пунктів.

План має підняти моральний дух, підірваний перемогою Трампа на виборах, а також запевнити, що Україна зможе боротися навіть за умови припинення допомоги з боку США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times.

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Що передбачатиме План стійкості

Як пояснив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, це не План перемоги, презентований зовнішньому партнеру, а план, презентований українському суспільству. Йдеться насамперед про мобілізацію нашої економіки та суспільних настроїв.

The Times пише, що план підвищення стійкості до зовнішніх впливів розповість про те, як Україна визначатиме пріоритети інвестицій у промисловість і як функціонуватиме енергетичний сектор в умовах зими на фоні російських атак по енергетиці.

З огляду на психоемоційний стан країни ми повинні чітко показати, як ми будемо розставляти пріоритети в інвестиціях у промисловість, як буде функціонувати енергетичний сектор, як ми будемо повідомляти про мобілізацію армії, зміцнювати фізичну оборону – усі найболючіші питання, пов'язані зі стійкістю країни,

– запевняє Подоляк.

За даними видання, уряд хоче збільшити виробництво зброї, щоб у довгостроковій перспективі знизити залежність від західних озброєнь. Він також планує встановити динамічну протиракетну оборону та обладнати безпечні сховища для кожного населеного пункту.

Крім вищезгаданого, ще один аспект плану буде пов'язаний з культурною спадщиною. Таким чином, як зазначається, Київ намагається звернутися до численної діаспори біженців в Україні в надії, що багато хто з них повернеться на територію нашої держави.

Особливу увагу зосередять природним ресурсам, зокрема про небезпеки, пов'язані з нездатністю зберегти природні ресурси України для експорту на Захід, і підкреслюється стратегічна важливість її літієвих родовищ для розвитку американських технологій.

Втім, радше за все, як було і з Планом перемоги президента, План стійкості, який оприлюднять вже незабаром, буде не більше ніж коротким набором із десяти пунктів. Однак у матеріалі запевняють, що кожен із них матиме набагато більше прихованих деталей.

Нагадаємо, ще 14 листопада президент анонсував підготовку внутрішнього Плану стійкості. Тоді стало відомо, що він містить зокрема – культурний суверенітет, те, що стосується і культурної спадщини України, і сучасної культури. Передбачатиме об'єднання культурної спільноти.