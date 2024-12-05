Рішення будуть неочікувані, – у Зеленського прокоментували позицію Трампа щодо завершення війни

Українська делегація на чолі з головою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком перебуває у Сполучених Штатах. Там мала відбутися зустріч з радниками Дональда Трампа.

Варто розуміти, що уряд Трампа тільки формується, тому офіційних позицій новообраного президента поки немає. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що наразі оточення політика тільки занурюється у проблематику.

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Точно не план Путіна

Зараз Україна намагається проводити як формальні, так неформальні комунікації, щоб пояснити команді Трампа мотиви війни. Така стратегія є правильною та допоможе здобути потрібні результати, але наразі переговорний процес тільки починається, тому рано говорити про висновки.

Все, що озвучувалося під час виборчої кампанії, – це лише елементи публічної дискусії навколо війни та миру, але це не є офіційною стратегією 47 президента США. Спершу треба дочекатися, коли Трамп її презентує.

Я не вважаю, що це буде план Путіна, як сьогодні говорять у західних медіа. Там чомусь дуже депресивні тексти, в яких пишуть, що ми нібито готові капітулювати,

– сказав Михайло Подоляк.

Україна продовжує чинити спротив і точно не готова здаватися. Отже, варто говорити про зброю, про насичення системами протиракетної оборони, суттєве нарощення далекобійних спроможностей України, спільні мілітарні виробництва. Саме це є головним елементом переговорів. Адже на них треба прийти з сильною позицією. Владімір Путін має розуміти, що ніхто не планує поступатися.

Потрібні чіткі інструменти

Незрозуміло, чому західні інтелектуали розглядають мир з Росією. Він неможливий, якщо путінський режим існуватиме далі. Чітка позиція України полягає в тому, що треба говорити про фіналізацію війни, бо миру з країною-агресоркою бути не може.

Україна наполягає на тому, що якщо Захід хоче запустити переговорний процес, то наша позиція має бути основна. Для цього потрібні відповідні інструменти, треба суттєво наростити тиск, побачити іншу поведінку країн Глобального півдня. І важливо не озвучувати провокативні заяви, які тільки стимулюють Росію,

– наголосив радник голови ОПУ.

Україна продовжує наполегливо працювати з європейськими партнерами, щоб сформувати спільне лобі, щоб всі країни займали таку ж позицію, як ми. Крім цього, потрібні формальні та неформальні зустрічі з різними представниками. Щодо комунікації з Трампом, то вона має відбуватися на рівні президентів.

Очікуємо несподіваних рішень

Країни Заходу не можуть говорити про те, що їм немає рівних в економіці, воєнній сфері, безпеці й при цьому погоджуватися на умиротворення агресора. Така політика виглядає дивною. Тому варто відмовитися від публікацій та заяв про те, що Україну треба віддати на поталу Росії й погодитися на умови Путіна.

Російський диктатор вже усвідомив, що капітуляції України не буде. Але йому насамперед важлива капітуляція Європи та США. Це означає, що вони мають добровільно відмовитись від підтримки України, здатися, тому що не витримують такої війни,

– підкреслив Михайло Подоляк.

У такому випадку Путін знову стане надпотужним глобальним гравцем, а Росія домінуватиме. Навряд чи Трамп погодиться жити у світі, яким керує Кремль. Втім, зараз дискусії у США закінчилася, країна формує нову адміністрацію.

Я вважаю, що попри песимізм щодо Трампа, для нас будуть неочікувані рішення. Чому? Тому що це спроба повернути у глобальному політичному процесі свої лідерські функції. Трамп може це зробити, але йому потрібні свої сценарні заготовки. Він не може грати в сценарій, де домінує Росія, це очевидно,

– підсумував радник голови ОПУ.

До слова, Андрій Єрмак разом з українською делегацією 5 грудня зустрівся з командою Дональда Трампа у Вашингтоні. За даними видання Reuters, на зустрічі були присутні Майк Волтц і Кіт Келлог, які обійматимуть посади в адміністрації новообраного президента.