План відбудови України: у чому він полягає

Офіс Президента України представив план оперативної відбудови цивільної інфраструктури країни. Його реалізацію розпочнуть від сьогодні.

Необхідно відновити майже 40 тисяч об'єктів

На деокупованих територіях станом на зараз необхідно відновити майже 40 тисяч об'єктів. Такі дані озвучив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Увага Відбудова України та допомога партнерів: що обіцяють Києву на Конференції у Лугано

Вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 тисяч об'єктів. Серед них потрібно відновити понад 400 шкіл, близько 300 садочків, 300 лікарень, а також об'єкти ЖКГ (водо-, газо-, тепло- та електропостачання). Усі інші об'єкти – це житлова інфраструктура. Переважно це багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло,

– зазначив Тимошенко.

Паралельно з цим в уряді працюють над довгостроковим проєктом відновлення та трансформації нашої держави.

В ОП висловили вдячність партнерам, які долучаються до цього процесу, але головне, щоб наша країна була зручною для нас та наших дітей.

Сума збитків – понад 700 мільярдів доларів

Поверхнева оцінка збитків від російських ударів вже перевищує 700 мільярдів доларів. Очевидно, що цифра зросте, оскільки війна продовжується.

Відбудова такого рівня потребує нових стандартів та інституційних гарантій прозорості. Ми хочемо, щоб в Україні був реалізований найкращий світовий досвід,

– додав Тимошенко.

Кирило Тимошенко наголосив, що у пріоритеті – максимальне залучення проєктів в економіку України, що передбачає створення нових робочих місць, виробництв та локалізації бізнес-проєктів партнерів.

У Лугано затвердили план відбудови України / Фото Урядовий портал

Імплементація проєкту відбудови стартує сьогодні

Проєкт Плану відновлення та розвитку під керівництвом України, який 4 липня був представлений на Міжнародній конференції в Лугано, визначили основним рамковим документом, який задає напрямок процесу відновлення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що робота над імплементацією Плану відновлення розпочнеться вже сьогодні, 5 липня, під час круглого столу.

Шмигаль під час конференції в Лугано / Фото Урядовий портал

Зазначають, що всі учасники конференції підтримали створення координаційної платформи між урядом України та всіма двосторонніми та багатосторонніми партнерами, організаціями та міжнародними фінансовими організаціями для підготовки та реалізації Плану.

За даними Шмигаля, наразі вдалось напрацювати реформи та запропонувати проривні проєкти по 24 напрямах.

Головні умови Плану відновлення

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час завершальної сесії підкреслив, що основою декларації є 7 принципів Лугано, які визначають критерії та методи відновлення.

Учасники конференції затвердили наступні принципи:

Партнерство – Україна буде очолювати процес відновлення втілювати його разом із міжнародними партнерами. Спрямованість на реформи. Прозорість, підзвітність, верховенство права. Демократична участь. Залучення багатьох стейкхолдерів. Гендерна рівність та інклюзія. Сталий розвиток.

Варте уваги – у Лондоні у 2023 році відбудеться конференція з відновлення України: дивіться відео