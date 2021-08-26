План реалізовували не лише у Росії, – Ющенко про окупацію Криму та Донбасу

Віктор Ющенко висловився про причини окупації Криму та війни на Донбасі. Він наголосив, що підступний план Кремля реалізовували не лише у Росії, але й в Україні.

При цьому, це не було рішенням одного дня чи відповіддю на певні процеси в Україні. Адже такі речі, підкреслив Ющенко, вимагають підготовки та плану.

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Цей план реалізовували не лише в Росії, її силових органах чи армії, а також й в Україні. При чому – не один рік. Тобто причина є політичною, історичною, ідеологічною. "Треба бути у політиці далекоглядним й розуміти, що такі плани починаються з поширення ідей про один народ, з серіалів, масового кіна, російської попси", – пояснив третій український президент.

Це все інструменти, які мають зсередини відкривати ворота вторгнення на територію країни. І це росіянам успішно вдалося,

– зазначив він.

Й пояснив, що мовиться про регіони, які мають геополітичне значення найбільше для Росії. Мовляв, так Кремль зміг добре засіяти зневагу до всього українського.

Чи можна назвати Путіна вбивцею

Відповідаючи на питання про те, чи погодився він би з Байденом та назвав Путіна вбивцею, Ющенко підкреслив, що риторика його розмов як з Путіним, так і з Медвєдєвим, усім давно відома. Мовляв, він і раніше вважав російське керівництво небезпечним. Втім, на жаль, тоді мало хто з українських громадян чи європейських політиків його розумів.

Про розкол через безпекову тему

Зазначимо, що напередодні Кучма порадив не ставити Зеленському та його оточенню питання про "Путіна-вбивцю". Мовляв, не варто провокувати тих, кому ще вести з ним переговори.

Ющенко також наголосив, що Україна є мирною державою, яка не проголошує ворогів. Проте варто зважати на уроки історії й усвідомлювати, які безпекові виклики стоять перед нами.

"По темі безпеки у суспільстві десятки років існує розкол. У 2009 році лише 14% українців підтримували ідею вступу в НАТО. І це був високий результат порівняно з попередніми роками", – зауважив політик.

Згідно з опитуванням, проведеним соцгрупою "Рейтинг" напередодні 30 річниці Незалежності, вступ України у НАТО підтримують 54% громадян.

Він зазначив, що в Україні впродовж тривалого часу розуміння безпек та небезпек для держави було "абсолютно перегорнутим". Адже війну проти нас розв'язала країна, з якою багато хто мав ілюзію вічної дружби.