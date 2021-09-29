Выборы в Бундестаг нанесли большой ущерб лично Ангеле Меркель, которая планировала триумфально покинуть пост канцлера и передать его своему преемнику. В планы Меркель вмешались избиратели, которые показали, что им надоели вечные заигрывания с Россией и Китаем и эпоха стабильности длинной в 16 лет.

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Бундестаг будут представлять 6 политических сил

Новый состав Бундестага будет рекордным по количеству депутатов – их придет аж 735 человек, которые будут представлять 6 политических сил.

Лидерами электоральных симпатий оказалась Социал-демократическая партия – они получили 206 мест, улучшив свой результат на 53 мандата по сравнению с нынешним составом Бундестага.

Им в спину дышит меркелевская партия Христианско-демократический союз – они получили 196 мест в Бундестаге, наоборот потеряв 50 мандатов.

Партия "Зеленых" набирает 118 мест, что на 51 мандат больше чем сейчас.

Дальше идут либертарианцы – Свободная демократическая партия Германии – им досталось 92 портфеля, что на 12 больше чем сейчас.

И замыкают шестерку 2 скандальные партии: правопопулистская Альтернатива для Германии, которая потеряла 11 мандатов, но всё же провела 83 новых депутата, и партия "Левых", которая провела 39 депутатов, что на 30 мандатов меньше, чем в нынешнем составе Бундестага.

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В целом выборы показали, что все партии, которые так или иначе заявляли о своих симпатиях или даже сотрудничестве с Россией и Китаем – пролетели. ХДС, "Альтернатива" и "Левые" – все потеряли голоса, а значит и места в Бундестаге.

Партии, которые всё же более критично настроены к восточным странам – наоборот получили дополнительные мандаты, причем наибольший прирост показала партия Зеленых, которая признана самый большим критиком Кремля.

Кто станет новым канцлером Германии

Конечно, все задаются главным вопросом – кто же в этой ситуации станет новым канцлером Германии? И большинство тут же отвечает – конечно же Олаф Шольц, ведь именно его партия получила большинство. Но не стоит спешить с выводами, ведь всё может перевернуться с ног на голову.



По словам Шольца, можно исключить большую коалицию между СДПГ и ХДС / Фото Der Spiegel

Всё дело в том, что по регламенту в Бундестаге сначала должна сформироваться коалиция, которая и будет голосовать за имя нового канцлера. А в нынешних реалиях это может занять несколько месяцев. Поэтому и Ангелу Меркель пока списывать рано – она всё еще канцлер Германии полномочный принимать решения.

Кроме того, шансы занять пост канцлера остаются и у Армина Лашета не смотря на то, что его партия заняла второе место.

Для формирования коалиции нужно собрать минимум 386 голосов, то есть 50% и 1 голос. В новом составе Бундестага 2 лидера с отрывом всего в 10 голосов – с одной стороны социал-демократы, с другой – христианско-демократический союз.

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Каждая из этих партий может привлечь на свою сторону остальные прошедшие партии. Рассматривают два формата вероятной коалиции:

первый – социал-демократы объединяются с партией "Зеленых" и партией свободных демократов. В таком случае у новой коалиции – 416 голосов. Еще такую коалицию уже прозвали "светофором", по сочетанию цветов партий. В этом случае новым канцлером станет Шольц.

другой вариант – ведь и ХДС может объединиться с партией "Зеленых" и свободными демократами, и тогда у новой коалиции – 406 голосов. Такую коалицию неформально называют ямайской, тоже по сочетанию цветов партии. И вот в этом случае новым канцлером может стать Армин Лашет. И последний всерьез на это надеется.

Подковерные переговоры точно будут вестись в обоих направлениях. Что точно можно исключить, так это большую коалицию между двумя лидерами – СДПГ и ХДС. Об этом заявил Олаф Шольц.

Приятные новости для Украины

И вот здесь начинается самое интересное – по факту партия "Зеленых" и "свободные демократы" получили своеобразный козырь, ведь именно от их согласия создавать коалицию зависит каким будет большинство в Бундестаге. И хотя "Зеленые" уже заявили, что готовы объединяться с социал-демократами, и союз с ХДС они не отвергают.

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Здесь есть приятные новости для Украины, в частности – как новая коалиция будет относиться к политическому проекту Кремля "Северный поток-2".

Оба кандидата на пост канцлера – и Олаф Шольц и Армин Лашет заявили, что они выступают "за" запуск "Северного потока-2", ведь это, по их мнению, экономически выгодно для Германии. В то же время Берлин обязан предоставить гарантии, что Украина останется транзитной страной российского газа в Европу.

То есть их позиции по этому вопросу схожи. Но это добавляет еще большей интриги, ведь всем известно, что партия "Зеленых" выступает категорически против СП2, да и в целом "Зеленые" – это главные критики Путина в Германии.

Свободные демократы не такие критичные, тем не менее еще в январе 2021 года председатель СВДП выступал за заморозку СП2, пока Путин нарушает международное право. Кроме того, Линднер также призвал создать механизм защиты Украины от шантажа Кремля.

Следовательно, если социал-демократы во главе с Шольцом не хотят потерять коалиционных партнеров, то им придется идти на уступки и партии "Зеленых" и "свободным демократам", которые на стороне Украины. Да и сам Шольц, похоже, готов строить совсем новые отношения с Россией, и Кремлю они не понравятся.



Шольц, похоже, готов строить совсем новые отношения с Россией / Фото tagesschau.de

Еще до выборов он заявил, что больше не допустит передела границ в Европе, упомянув, что оккупация Россией Крыма и развязывание войны на востоке Украины привело к большим проблемам во всем Евросоюзе.

Шольц действительно может сильно изменить политику. Ни для кого не секрет, что в глобальном противостоянии США и Китая, роль Евросоюза всё больше меркнет. Французский президент Эммануэль Макрон, вовсю пытался как-то поднять свой вес постоянными заявлениями о "стратегической автономии" ЕС от США.

Ситуация в Германии может изменить Европу

Разворот политики Германии на 180 градусов значит, что изменится и вся Европа. Шольц уже заявил, что его первый визит за границу будет именно в Париж к Макрону. Шольц действительно может присоединиться к французу Макрону и итальянцу Марио Драги, создавая мощную проевропейскую ось.

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Может показаться, что Шольц готов играть по правилам Макрона, который тянет Евросоюз в сторону России и Китая. Но в будущей коалиции Шольца будут "Зеленые" и "свободные демократы", которые просто не позволят ему это делать. Эти две партии точно будут требовать более жесткой позиции в отношении Москвы и Пекина.

Например, под давлением "Зеленых" и "свободных демократов", Германия может отказаться от большой сделки с Китаем в угоду трансатлантического союза. Да и в команде Шольца заявляют, что вероятный новый канцлер будет стремиться создать более тесные отношения с США.

Резюмируя, именно партия "Зеленых" и либералы из Свободной демократической партии в ближайшие годы будут устраивать нелегкие для власти дебаты по вопросам противодействия России и Китаю. И выигравшей партии и новому канцлеру придется с этим голосом считаться. Кроме того, именно "Зеленые" в новом правительстве претендуют на главный пост в Министерстве иностранных дел Германии.

Это значит, что и украинским и американским дипломатам будет намного проще вести диалог с новой немецкой властью. А вот России и Китаю наоборот – куда сложнее.